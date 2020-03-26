Блокпости навколо Полтави: що відбувається

На під’їздах до міста Полтави 26 березня розпочали встановлювати блокпости

Фото: Pixabay

На під’їздах до міста Полтави 26 березня розпочали встановлювати блокпости

Про це у Telegram-каналі повідомив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота.

"Ми в Полтаві маємо чіткий намір не допустити італійського чи китайського сценаріїв розвитку захворюваності, коли одночасний спалах інфекції робить неможливим будь-яке лікування і порятунок життів", - написав посадовець.

Додав, що саме тому у четвер, 26 березня, й розпочали блокування шляхів автосполучення з містом.

Як інформували RegioNews раніше, навколо міста Вінниця через карантинні заходи одні дороги перекрили для автомобільного транспорту, а на інших встановили блокпости.









