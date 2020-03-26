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26 березня 2020, 14:18 29

Кличко проінспектував Олександрівську лікарню і відвідав нардепа Шахова

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26 березня 2020, 14:18 29
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Міський голова Києва Віталій Кличко уранці 26 березня відвідав Олександрівську лікарню
Фото: скрін відео Віталія Кличка
Міський голова Києва Віталій Кличко уранці 26 березня відвідав Олександрівську лікарню

Про це Віталій Кличко розповів на брифінгу сьогодні, 26 березня, пише RegioNews.

Причиною візиту було те, що ЗМІ та соцмережі поширювали новину про те, що КМДА підготувала розпорядження про створення віп-палат.

Кличку видали гігантський спецкостюм і провели по відділенням, у яких були й порожні палати, готові до прийому хворих.

"Кажуть, що ми не готові і в нас нічого немає, що медицина непідготовлена. А у нас тут найсучасніші апарати, які є на ринку", — прокоментував мер.

Кличко відвідав й зараженого коронавірусом нардепа Сергія Шахова. Депутата, за його словами, лікують у звичайній палаті.

Також Кличко повідомив, що у Києві ще 6 нових випадків захворювання Covid-19

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