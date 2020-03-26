Кличко проінспектував Олександрівську лікарню і відвідав нардепа Шахова
Про це Віталій Кличко розповів на брифінгу сьогодні, 26 березня, пише RegioNews.
Причиною візиту було те, що ЗМІ та соцмережі поширювали новину про те, що КМДА підготувала розпорядження про створення віп-палат.
Кличку видали гігантський спецкостюм і провели по відділенням, у яких були й порожні палати, готові до прийому хворих.
"Кажуть, що ми не готові і в нас нічого немає, що медицина непідготовлена. А у нас тут найсучасніші апарати, які є на ринку", — прокоментував мер.
Кличко відвідав й зараженого коронавірусом нардепа Сергія Шахова. Депутата, за його словами, лікують у звичайній палаті.
Також Кличко повідомив, що у Києві ще 6 нових випадків захворювання Covid-19
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