Завтра Україна планує евакуювати своїх громадян з 8 країн

На п'ятницу, 27 березня, Україна запланувала додаткові авіарейси рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції та Німеччини

Фото: telegram/@vladyslavkryklii

На п'ятницу, 27 березня, Україна запланувала додаткові авіарейси рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції та Німеччини

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Додаткову інформацію він порадив шукати на сайтах авіакомпаній Sky Up Airlines та МАУ.

Як зазаначив міністр, всі рейси приймаються в карантинному терміналі В, де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, всіх попереджують про необхідну самоізоляцію на 14 днів.

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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.