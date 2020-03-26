Завтра Україна планує евакуювати своїх громадян з 8 країн
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
Додаткову інформацію він порадив шукати на сайтах авіакомпаній Sky Up Airlines та МАУ.
Як зазаначив міністр, всі рейси приймаються в карантинному терміналі В, де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, всіх попереджують про необхідну самоізоляцію на 14 днів.
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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.
Станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних, і одна людина одужала. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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