Завтра Украина планирует эвакуировать своих граждан из 8 стран

На пятницу, 27 марта, Украина запланировала дополнительные авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии

Фото: telegram/@vladyslavkryklii

На пятницу, 27 марта, Украина запланировала дополнительные авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Дополнительную информацию он посоветовал искать на сайтах авиакомпаний Sky Up Airlines и МАУ.

Как отметил министр, все рейсы принимаются в карантинном терминале В, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляцию на 14 дней.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.