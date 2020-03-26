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26 марта 2020, 13:26 11

Завтра Украина планирует эвакуировать своих граждан из 8 стран

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26 марта 2020, 13:26 11
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На пятницу, 27 марта, Украина запланировала дополнительные авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии
Фото: telegram/@vladyslavkryklii
На пятницу, 27 марта, Украина запланировала дополнительные авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Дополнительную информацию он посоветовал искать на сайтах авиакомпаний Sky Up Airlines и МАУ.

Как отметил министр, все рейсы принимаются в карантинном терминале В, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о необходимой самоизоляцию на 14 дней.

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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.

Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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