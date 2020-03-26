МАУ скасовує регулярні рейси до 24 квітня
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку авіакомпанії у Facebook.
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів по всій мережі польотів по 24 квітня 2020 року включно.
За цих форс-мажорних обставин навантаження на канали зв’язку компанії збільшилось, контакт-центр тимчасово не приймає дзвінки.
Пасажирів просять заповнити форму зворотного зв’язку на сайті МАУ для внесення змін до квитка, надіслати запит на списання сплачених коштів на електронний ваучер, за допомогою якого можна оформити нові квитки. Або ж звернутися за місцем придбання авіаквитка, якщо його було оформлено через агентство.
"Через брак ресурсу ми не зможемо обробити всі звернення одночасно, тому просимо надсилати лише дуже термінові запити, наприклад, для оформлення авіаквитків на травень чи червень", - йдеться в дописі.
МАУ скасовує регулярні рейси по 24 квітня! Вчора Уряд розширив політику запобігання поширенню на території України...Опубліковано Fly UIA Четвер, 26 березня 2020 р.
Нагадаємо, Ryanair скасовує майже всі рейси. З 18 березня скорочено 80%, а з 24 березня очікується маже повна зупинка усіх перельотів.
МАУ припиняє всі регулярні міжнародні польоти. Авіакомпанія "Міжнародна авіакомпанія України" тимчасово припиняє виконання всіх міжнародних регулярних рейсів попередньо на період з 00:00 17-го березня по 31-е березня 2020 року.
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