Київська ОДА на час епідемії працюватиме цілодобово
Відповідна заява з’явилась у пресслужбі відомства, пише RegioNews.
З 26 березня усі служби і департаменти, які відповідають за життєдіяльність в умовах надзвичайної ситуації починають працювати в режимі 24/7. Це означає, що відповідальні чергові будуть знаходитися на своїх місцях 24 години на день 7 днів на тиждень
"В області ще на минулому тижні було введено режим надзвичайної ситуації, а до посиленого режиму роботи задіяно усі служби. Аби запобігти розповсюдженню та мінімізувати наслідки COVID-19 відсьогодні вони починають працювати у цілодобовому режимі. Чергові по усіх напрямках будуть працювати і вдень, і вночі", – повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.
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