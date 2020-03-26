13:56  26 березня
Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ
11:42  26 березня
Російський ракетний катер вторгся в морську зону України
11:56  26 березня
Позачергове засідання Ради може пройти на стадіоні - Разумков
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 12:18 8

Київська ОДА на час епідемії працюватиме цілодобово

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 12:18 8
Читайте также на русском языке
Київська обласна державна адміністрація повідомила, що у зв’язку з поширенням на території Київської області коронавірусу COVID-19 КОДА переходить на цілодобовий режим роботи
Київська обласна державна адміністрація повідомила, що у зв’язку з поширенням на території Київської області коронавірусу COVID-19 КОДА переходить на цілодобовий режим роботи

Відповідна заява з’явилась у пресслужбі відомства, пише RegioNews.

З 26 березня усі служби і департаменти, які відповідають за життєдіяльність в умовах надзвичайної ситуації починають працювати в режимі 24/7. Це означає, що відповідальні чергові будуть знаходитися на своїх місцях 24 години на день 7 днів на тиждень

"В області ще на минулому тижні було введено режим надзвичайної ситуації, а до посиленого режиму роботи задіяно усі служби. Аби запобігти розповсюдженню та мінімізувати наслідки COVID-19 відсьогодні вони починають працювати у цілодобовому режимі. Чергові по усіх напрямках будуть працювати і вдень, і вночі", – повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус
Більше всього вразила безпорадність влади на рівні держави - Ігор Палиця
26 березня 2020, 11:29
У Пінчука розповіли, що Зеленський обіцяв за допомогу в боротьбі з коронавірусом
26 березня 2020, 11:28
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 13:23
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 13:23
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »