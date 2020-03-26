МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу авиакомпании в Facebook.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля 2020 года включительно.
При этих форс-мажорных обстоятельств нагрузку на каналы связи компании увеличилось, контакт-центр временно не принимает звонки.
Пассажиров просят заполнить форму обратной связи на сайте МАУ для внесения изменений в билет, отправить запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер, с помощью которого можно оформить новые билеты. Или же обратиться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.
"Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь", - говорится в сообщении.
МАУ отменяет регулярные рейсы по 24 апреля! Вчера Правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины...Опубликовано Fly UIA Четверг, 26 марта 2020 г.
Напомним, Ryanair отменяет почти все рейсы. С 18 марта сокращено 80%, а с 24 марта ожидается почти полная остановка всех перелетов.
МАУ прекращает все регулярные международные полеты. Авиакомпания "Международная авиакомпания Украины" временно прекращает выполнение всех международных регулярных рейсов предварительно на период с 00:00 17-го марта по 31-е марта 2020 года.
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