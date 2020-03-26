Серед пацієнтів - 7 дітей: що коїться в "інфекційці” Черкас

У Черкаській інфекційній лікарні серед пацієнтів із інфекційними респіраторними захворюваннями, які зараз входять у групу ризику, знаходяться малолітні діти

Фото:depositphotos

У Черкаській інфекційній лікарні серед пацієнтів із інфекційними респіраторними захворюваннями, які зараз входять у групу ризику, знаходяться малолітні діти

Про це міській голова Анатолій Бондаренко розповів у відеозверненні, яке розмістив на особистій Facebook-сторінці.

У міській інфекційній лікарні зараз перебуває 41 хворий. Серед них є семеро дітей. У однієї дитини вже діагностували грип, у двох - пневмонію.

У цій же лікарні з діагнозом Covid-19 знаходяться 39-річний чоловік та його 34-річна дружина. Обидва у стані середньої тяжкості.

Як інформували RegioNews раніше, на Черкащині офіційно підтвердили другий випадок інфікування COVID-19, цього разу постраждала жінка.



