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26 березня 2020, 11:48 8

Серед пацієнтів - 7 дітей: що коїться в "інфекційці” Черкас

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26 березня 2020, 11:48 8
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У Черкаській інфекційній лікарні серед пацієнтів із інфекційними респіраторними захворюваннями, які зараз входять у групу ризику, знаходяться малолітні діти
Фото:depositphotos
У Черкаській інфекційній лікарні серед пацієнтів із інфекційними респіраторними захворюваннями, які зараз входять у групу ризику, знаходяться малолітні діти

Про це міській голова Анатолій Бондаренко розповів у відеозверненні, яке розмістив на особистій Facebook-сторінці.

У міській інфекційній лікарні зараз перебуває 41 хворий. Серед них є семеро дітей. У однієї дитини вже діагностували грип, у двох - пневмонію.

У цій же лікарні з діагнозом Covid-19 знаходяться 39-річний чоловік та його 34-річна дружина. Обидва у стані середньої тяжкості.

Як інформували RegioNews раніше, на Черкащині офіційно підтвердили другий випадок інфікування COVID-19, цього разу постраждала жінка.



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