Прогресу досягли лише за окремими напрямками, - КВУ про уряд Гончарука

Комітет виборців оцінив виконання публічних обіцянок уже колишнім прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком

Олексій Гончарук. Фото із facebook

Комітет виборців оцінив виконання публічних обіцянок уже колишнім прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком

Зокрема, заяви Гончарука під час його першого виступу у Верховній Раді 29 серпня 2019 року, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку організації у facebook.

Нагадаємо, учора Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відправили у відставку. За постанову, яку подав президент України Володимир Зеленський проголосували 353 депутати. Гончарук наголосив, що в його уряді не було корупції.

Уряд загалом дотримувався визначених пріоритетів роботи, однак досягнути прогресу вдалося лише за окремими напрямками.

Так, було досягнуто домовленостей з МВФ, запроваджено Програму кредитування для підприємців, зросли кредитні рейтинги України. Натомість, не вдалося забезпечити помітне економічне зростання, побороти корупцію в органах державної влади, зупинити контрабанду, суттєво підняти прожитковий мінімум, налагодити взаємодію з ВР та ухвалити важливі секторні законопроекти.

Нижче наведено перелік тез із виступу О. Гончарука у ВР від 29 серпня та стан їх виконання.

"Перед цим урядом стоїть найважливіше завдання – економічне зростання. Зростати не по 2-3%, а мінімум по 5-7%"

За півроку роботи уряду не вдалося досягнути обіцяних показників зростання економіки. Більше того, в окремих напрямках ситуація погіршилася. Зокрема, в 2019 році зафіксовано спад промисловості на 0,5%.

"Потрібно змінити ставлення до України в світі. Це про імідж. Наш кредитний рейтинг говорить сам за себе".

Уряду вдалося досягнути певного прогресу в цьому питанні. Так, на початку вересня Міжнародне рейтингове агентство "S&P Global Ratings" підвищило довгострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті з "B-" до "B". Також підвищило кредитний рейтинг України агентство "Fitch Rating".

"Дешеве кредитування – це одна з тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом".

Дешеве кредитування справді стало одним з пріоритетів уряду. Так, на початку лютого було оголошено про запуск державної Програми дешевого кредитування "5-7-9" для підприємців.

"Я не бачу жодних підстав не ухвалити вже в цьому році (3-4 місяці у нас на це є) всі необхідні системні структурні законопроекти".

За півроку роботи уряду так і не вдалося налагодити ефективну комунікацію з Верховною Радою. Із поданих 128 урядових законопроектів було прийнято лише 25, при цьому 12 із яких – технічні ратифікаційні угоди. Зокрема, депутати не підтримали урядовий законопроект про ринок землю, проголосувавши за свій варіант.

"У цьому уряді красти не будуть".

За час роботи уряду О. Гончарука справді не було гучних скандалів, пов’язаних із корупційними діями безпосередньо членів Кабміну. Однак мали місце затримання чиновників, що працюють в структурах, пов’язаних з урядом, зокрема, підприємствах "Укроборонпрому" та Державній фіскальній службі, яких підозрюють у вимаганні хабарів. Крім того, на початку лютого у Києві був затриманий начальник одного з Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та отримання 2,5 млн грн хабара.

"У нас в Україні задекларований неадекватний прожитковий мінімум".

За час діяльності уряду О. Гончарука революційних змін в розмірі прожиткового мінімуму не відбулося. З 1 січня 2020 року прожитковий мінімум зріс на 174 грн. до 2 027 грн.

"В цьому році так само важливо почистити податкову від корупції".

О. Гончарук неодноразово публічно звертав увагу на проблему корупції в органах податкової служби, однак повністю вирішити проблему не вдалося. За час роботи уряду ЗМІ повідомляли про низку затримань працівників податкової за підозрою у вимаганні хабарів. Зокрема, в місті Києві, Дніпрі, Хмельницькому. Наприкінці лютого прем’єр-міністр закликав голову Державної податкової служби звільняти голів обласних підрозділів за будь-яких корупційних порушень в області.

"Ще одною бідою є контрабанда. Це також потрібно припинити. Як це зробити ми дуже добре знаємо. Я розраховую, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як системне явище".

Як і у випадку з податковою, уряд проводив роботу в частині боротьби з контрабандою, однак повністю вирішити проблему не вдалося. Зокрема, з початку року правоохоронцями було повідомлено про виявлені випадки контрабанди в Закарпатській, Одеській, Чернівецькій, Волинській, Львівській областях. Серед контрабандних товарів: наркотики, цигарки, брендований одяг, запчастини до автомобілів тощо.

"Основою для змін має бути співпраця з нашими міжнародними партнерами і кредиторами".

На початку грудня 2019 р. уряд досяг домовленостей з Міжнародним валютним фондом щодо нової трирічної програми співпраці розміром 5,5 млрд. дол.