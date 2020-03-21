Вакарчук порадив Зеленському не займатися вирішенням неоднозначних політичних питань
Про це йдеться в його відеозверненні у Facebook, передає RegioNews.
"Дуже важливо, щоб ми зараз всі дотримувалися правил і демонстрували єдність. Єдність потрібно, щоб ефективно протистояти епідемії. Тому закликаю відправити на політичний карантин всі неоднозначні політичні питання, які є в державі. Це в першу чергу переговори в Мінську. Це питання землі. Де кожне необережне рішення може призвести до розколу", - напсиал нардеп.
Вакарчук заявив, що "Голос" має свої позиції з усіх політичних питань. Крім того, нардеп порадив Зеленському не давати приводу говорити про те, що "під шумок складній ситуації" президент вирішує свої політичні питання.
"У мене є дружня порада президенту Зеленському і його команді. Не дайте привід звинуватити вас, що під шумок складній ситуації ви вирішуєте свої політичні питання. Вам в першу чергу необхідно винести за дужки всі неоднозначні питання", - заявив Вакарчук.
Сьогодні зранку "Голос" вийшов з ініціативою відправити на політичний карантин всі питання, які викликають розбіжності в суспільстві. Пояснюю чому це важливо. Мі маємо об'єднатися, і разом зупинити коронавірус. Альо відкласти вирішення всіх неоднозначних питань, які є в нашій державі. І в першу чергу питання переговорів в Мінську, де необережне рішення може розколоти країну.Опубліковано Святославом Вакарчуком П'ятниця, 20 березня 2020 р.
- 14:44 21 березня Кличко підтвердив слова Авакова і розповів, хто зможе користуватися громадським транспортом
- 14:25 21 березня В містах України скасовують громадський транспорт
- 13:59 21 березня В Україні підтвердили вже 41 випадок коронавірусу
- 13:24 21 березня На прохання нардепа Фельдмана Патріарх Єрусалимський молитиметься за здоров'я українців
- 12:49 21 березня Київ повністю зупинить пасажирські перевезення: Аваков заявив про тотальний карантин
- 12:28 21 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:28 21 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу