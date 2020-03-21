Вакарчук порадив Зеленському не займатися вирішенням неоднозначних політичних питань

Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав президента Зеленського "відправити на політичний карантин" всі неоднозначні політичні питання і зайнятися їх вирішенням трохи пізніше

Фото: Facebook сторінка Вакарчука

Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав президента Зеленського "відправити на політичний карантин" всі неоднозначні політичні питання і зайнятися їх вирішенням трохи пізніше

Про це йдеться в його відеозверненні у Facebook, передає RegioNews. "Дуже важливо, щоб ми зараз всі дотримувалися правил і демонстрували єдність. Єдність потрібно, щоб ефективно протистояти епідемії. Тому закликаю відправити на політичний карантин всі неоднозначні політичні питання, які є в державі. Це в першу чергу переговори в Мінську. Це питання землі. Де кожне необережне рішення може призвести до розколу", - напсиал нардеп. Вакарчук заявив, що "Голос" має свої позиції з усіх політичних питань. Крім того, нардеп порадив Зеленському не давати приводу говорити про те, що "під шумок складній ситуації" президент вирішує свої політичні питання. "У мене є дружня порада президенту Зеленському і його команді. Не дайте привід звинуватити вас, що під шумок складній ситуації ви вирішуєте свої політичні питання. Вам в першу чергу необхідно винести за дужки всі неоднозначні питання", - заявив Вакарчук. Сьогодні зранку "Голос" вийшов з ініціативою відправити на політичний карантин всі питання, які викликають розбіжності в суспільстві. Пояснюю чому це важливо. Мі маємо об'єднатися, і разом зупинити коронавірус. Альо відкласти вирішення всіх неоднозначних питань, які є в нашій державі. І в першу чергу питання переговорів в Мінську, де необережне рішення може розколоти країну. Опубліковано Святославом Вакарчуком П'ятниця, 20 березня 2020 р.

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