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20 березня 2020, 11:03 5

Зеленський назначив сімох голів РДА у Полтавській області

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20 березня 2020, 11:03 5
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Президент Зеленський підписав розпорядження про звільнення та призначення голів райдержадміністрацій Полтавської області
Фото: Facebook Офіс президента
Президент Зеленський підписав розпорядження про звільнення та призначення голів райдержадміністрацій Полтавської області

Як повідомляє RegioNews, документи опубліковано на сайті президента.

Так, звільнено чотирьох голів РДА:

  • Панченко Віталій Григорович з посади голови Зіньківської районної державної адміністрації,
  • Колос Віктор Павлович з посади голови Котелевської районної державної адміністрації,
  • Гуленко Олена Павлівна з посади голови Оржицької районної державної адміністрації,
  • Апряткін Сергій Михайлович з посади голови Чутівської районної державної адміністрації.

В усіх звільненнях одна причина – у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

Назначив Зеленський сімох голів:

  • Величко Наталію Іванівну головою Глобинської районної державної адміністрації,
  • Хорошуна Геннадія Григоровича головою Зіньківської районної державної адміністрації,
  • Лугового Павла Михайловича головою Котелевської районної державної адміністрації,
  • Костенко Тетяну Вікторівну головою Лохвицької районної державної адміністрації,
  • Черкуна Івана Павловича головою Решетилівської районної державної адміністрації,
  • Сидоренка Романа Миколайовича головою Оржицької районної державної адміністрації,
  • Данільченко Тетяну Олексіївну головою Чутівської районної державної адміністрації.

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