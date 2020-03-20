Зеленський назначив сімох голів РДА у Полтавській області
Президент Зеленський підписав розпорядження про звільнення та призначення голів райдержадміністрацій Полтавської області
Президент Зеленський підписав розпорядження про звільнення та призначення голів райдержадміністрацій Полтавської області
Як повідомляє RegioNews, документи опубліковано на сайті президента.
Так, звільнено чотирьох голів РДА:
- Панченко Віталій Григорович з посади голови Зіньківської районної державної адміністрації,
- Колос Віктор Павлович з посади голови Котелевської районної державної адміністрації,
- Гуленко Олена Павлівна з посади голови Оржицької районної державної адміністрації,
- Апряткін Сергій Михайлович з посади голови Чутівської районної державної адміністрації.
В усіх звільненнях одна причина – у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Назначив Зеленський сімох голів:
- Величко Наталію Іванівну головою Глобинської районної державної адміністрації,
- Хорошуна Геннадія Григоровича головою Зіньківської районної державної адміністрації,
- Лугового Павла Михайловича головою Котелевської районної державної адміністрації,
- Костенко Тетяну Вікторівну головою Лохвицької районної державної адміністрації,
- Черкуна Івана Павловича головою Решетилівської районної державної адміністрації,
- Сидоренка Романа Миколайовича головою Оржицької районної державної адміністрації,
- Данільченко Тетяну Олексіївну головою Чутівської районної державної адміністрації.
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