Зеленский не выполнил основные обещания, - КИУ

Эксперты проанализировали публичные заявления Владимира Зеленского, озвученные им в марте прошлого года во время избирательной кампании

Владимир Зеленский, фото из Facebook

Эксперты проанализировали публичные заявления Владимира Зеленского, озвученные им в марте прошлого года во время избирательной кампании

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook.

Год спустя можно утверждать, что Зеленский на посту Президента не выполнил основные обещания, высказанные во время избирательной кампании. Выполнение обещаний преимущественно носило чисто формальный характер и не позволило достичь задач, озвученных кандидатом в Президенты, считают в КИУ.

"Основные обещания экономического и социального блока не выполнены. Зато реализованы преимущественно мелкие непринципиальные решения, которые мало на что влияют. Как правило, те рецепты, которые предлагал кандидат В. Зеленский, не дали нужного эффекта и де факто не работают", - резюмировал председатель КИУ Алексей Кошель.

1. "Первое - я считаю, что нужен русскоговорящий телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир".

Выполнено.

1 марта 2020 г. состоялся запуск государственного телеканала "Дом", созданного для нужд временно оккупированных территорий.

2. "Второе – это поднимать экономику в нашей стране".

Не выполнено.

За время работы команды "Слуги Народа" базовые экономические показатели не улучшились, а некоторые из них ухудшились. По итогам 2019 г. промышленное производство сократилось на 0,5% (в 2018 г. выросло на 3%). Торговое сальдо осталось отрицательным (в январе-ноябре 2019 г. – 9,3 млрд. долл., январе-ноябре 2018 г. – 8,8 млрд. долл.). Сельское хозяйство за год выросло на 1,1% (в 2018 г. – на 8,1%), строительство – на 20% (в 2018 г. – рост на 8,5%). Цены на потребительском рынке выросли на 7,9% по сравнению с прошлым годом.

3. "Нужно показать реальную борьбу с коррупцией. Мы предлагали закон Линкольна...на самом деле это работает. Ты говоришь, что этот человек коррупционер, у тебя есть какие-то доказательства, ты приводишь эти доказательства прокурору, прокурор должен рассмотреть это дело и взыскать с человека, который коррупционер деньги. В двойном, тройном размере"

В процессе выполнения.

17 октября Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции. С 1 января он вступил в силу. В случае правдивого сообщения о коррупционных действиях, разоблачители коррупции могут получить 10% от суммы ущерба. Правда на практике этот механизм пока не доказал свою эффективность и никоим образом не улучшил состояние борьбы с коррупцией.

4. "Мы предлагаем нулевую декларацию, налоговую амнистию. Нормальные люди, гастарбайтеры, бизнесмены, мелкий, средний (на который давили правоохранительные органы) должны открыться... Мы разговариваем с коллегами, все говорят: "Конечно, мы хотим, дайте нам правила игры". Положи деньги, откройся, заплати 5% государству. Начнем с чистого листа"

Не выполнено.

Механизмы нулевой декларации и налоговой амнистии не были реализованы на практике. При этом некоторые инициативы "Слуги Народа", наоборот, вызвали серьезную критику со стороны представителей малого и среднего бизнеса (в частности, так называемый закон о кассовых аппаратах для Фопов).

5. "Мы брали деньги, мы обязаны их отдавать (для МВФ). Разрывать их мы не имеем права. Это имидж страны"

В процессе выполнения.

В феврале 2020 г. Украина выплатила по кредитам МВФ 213,6 млн. долл.

6. "С представителями МВФ я тоже встречался и я хотел понять, вам действительно так важно, чтобы наши люди умирали, чтобы у них не было возможности заплатит эти тарифы? Они сказали нет... Им не важно где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники. Есть несколько шагов наполнить страну деньгами"

Власти не удалось достичь значительного прогресса в вопросе договоренностей с МВФ в тарифном вопросе. В начале октября В. Зеленский заявил, что МВФ требует от Украины установления рыночных цен на газ, что, по словам Президента, означает увеличение тарифов.

7. "Есть цивилизованный способ убрать Президента – это закон про импичмент"

Выполнено.

10 сентября Верховная Рада приняла закон об импичменте Президента.

8. "Что такое ДУСя, у которой куча предприятий? Нужно, чтобы такие госпредприятия были выставлены на приватизацию"

В процессе выполнения.

В октябре 2019 г. Указом Президента первые 5 объектов ДУСи были переданы на приватизацию (в частности, отель "Днепр" в Киеве).

9. "Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Эго можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании"

Не выполнено.

США и Великобритания не присоединились к Минскому процессу.

Напомним, прогресса достигли только по отдельным направлениям, - КИУ о правительство Гончарука.

Комитет избирателей оценил выполнение публичных обещаний уже бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.