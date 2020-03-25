Люди літнього віку, в самоізоляції та хворі на ГРЗ зможуть посвятити паску онлайн

Молитися онлайн, не цілувати плащаниці, слухати службу на вулиці або у дома: Глава УГКЦ дав поради щодо Страсного тижня і Великодня в умовах карантину

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Молитися онлайн, не цілувати плащаниці, слухати службу на вулиці або у дома: Глава УГКЦ дав поради щодо Страсного тижня і Великодня в умовах карантину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Департамент інформації УГКЦ.

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав пояснив, як у час пандемії Covid-19 проводитимуться страсні й пасхальні богослужіння.

Якщо у Страсний тиждень і на свято Воскресіння Христового триватиме карантин, то пасхальні богослужіння будуть проводитися онлайн.

Страсні й великодні служби цього року будуть проходити без участі людей, щоб зменшити контакт і не поширювати віруси.

У страсну п’ятницю не робити жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним. Плащаницю цілувати не можна.

У Великодню неділю служба буде надворі - люди повинні залишитися на вулиці. Їм забезпечать можливість брати участь у богослужіннях, слухаючи відправи через гучномовці або переглядаючи їх на екранах.

Глава Церкви наголошує, аби до храмів не приносили страви на освячення особи літнього і похилого віку, ті, у яких члени родини мають ознаки респіраторного захворювання; а також люди, які перебувають на самоізоляції. Великодні кошики будуть освячені за посередництвом онлайн-трансляцій.

Нагадаємо, не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу . Під час карантину християнам радять стримуватися від фізичного контакту з іконами і при ознаках хвороби не відвідувати храми.

Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківськ. Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі.