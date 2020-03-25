Люди пожилого возраста, в самоизоляции и больные ОРЗ смогут посвятить пасху онлайн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент информации УГКЦ.
Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав объяснил, как во время пандемии Covid-19 будут проводиться страстные и пасхальные богослужения.
Если в Страстную неделю и в праздник Воскресения Христова продлится карантин, то пасхальные богослужения будут проводиться онлайн.
Страстные и пасхальные службы в этом году будут проходить без участия людей, чтобы уменьшить контакт и не распространять вирусы.
В страстную пятницу не делать никаких процессий – ни в храме, ни вне его. Плащаницу целовать нельзя.
В Пасхальное воскресенье служба будет на улице. Им обеспечат возможность участвовать в богослужениях, слушая службу через громкоговорители или просматривая их на экранах.
Глава Церкви подчеркивает, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение лица пожилого и преклонного возраста, те, у которых члены семьи имеют признаки респираторного заболевания; а также люди, находящиеся в самоизоляции. Пасхальные корзины будут освящены посредством онлайн-трансляций.
Напомним, не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса . Во время карантина христианам советуют воздерживаться от физического контакта с иконами и при признаках болезни не посещать храмы.
Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.
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