У Тернополі УГКЦ віддала свої приміщення для допомоги медикам

Архикатедральний собор УГКЦ Тернополя став місцем збору та розподілу медичних засобів для лікарень міста

Фото: УГКЦ

Архикатедральний собор УГКЦ Тернополя став місцем збору та розподілу медичних засобів для лікарень міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Настоятель собору о. Орест Павліський надав катехитичні приміщення в розпорядження ініціативній групі молодих тернопільських блогерів, які самоорганізувалися у спільноту @coronavirus.ternopil і запустили в соціальній мережі Instagram благодійний флешмоб під гаслом #нікоронавірусу.

За кілька днів молодим людям вдалося зібрати близько 250 000 гривень, за які вони закупили засоби індивідуального захисту та медичні засоби першої необхідності для лікарень міста.

Волонтери спрямували велику кількість медичних масок та рукавичок на потреби священнослужителів та вірних парафій УГКЦ міста Тернополя та МДЦ "Зарваниця".

У неділю, 22 березня, Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав запевнив, що за необхідності храми УГКЦ та їх приміщення стануть "церковними шпиталями" для допомоги медикам у час епідемії.

Нагадаємо, не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу . Під час карантину християнам радять стримуватися від фізичного контакту з іконами і при ознаках хвороби не відвідувати храми.

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