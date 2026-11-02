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02 листопада 2026, 20:17

Російський агент коригував удари по Нікополю та готував теракт: його засудили до 15 років

02 листопада 2026, 20:17
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Фото: СБУ
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Російського агента, який передавав ФСБ координати українських військових позицій у Нікополі на Дніпропетровщині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, чоловіка завербували через сайт знайомств. На нього вийшла жінка, яка представилася мешканкою тимчасово окупованої Каховки та запропонувала познайомитися ближче. Після нетривалого спілкування вона передала його на зв’язок із куратором російської спецслужби, який організував вербування.

За завданням ФСБ агент збирав інформацію про запасні командні пункти, логістичні склади та бойові позиції українських військових на прибережжі Дніпра. Для цього він обходив територію громади, оминаючи блокпости, та приховано фотографував і знімав на відео місця розташування українських захисників.

У СБУ зазначили, що після наведення російських ударів чоловік мав підготувати теракт на території регіону. Для цього російська сторона планувала передати йому саморобний вибуховий пристрій за допомогою FPV-дрона.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його діяльність і затримали в листопаді 2025 року за місцем проживання в одному з районних центрів. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із фотографіями та відеозаписами українських військових об’єктів, а також їхніми координатами на Google Maps.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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