У Калуші Mercedes збив жінку на пішохідному переході
У Калуші на Івано-Франківщині 59-річний водій автомобіля Mercedes наїхав на 58-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу доставили до лікарні
Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 листопада на вулиці Лесі Українки. Повідомлення про аварію надійшло до поліції о 15:10. На місце виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Калуського районного відділу поліції.
За попередніми даними правоохоронців, 59-річний місцевий мешканець за кермом Mercedes не був достатньо уважним, не обрав безпечної швидкості руху та збив 58-річну калушанку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.
Жінку госпіталізували. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння — він був тверезим.
Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.