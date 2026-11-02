У Калуші Mercedes збив жінку на пішохідному переході

Фото: поліція Івано-Франківської області

У Калуші на Івано-Франківщині 59-річний водій автомобіля Mercedes наїхав на 58-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу доставили до лікарні

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 листопада на вулиці Лесі Українки. Повідомлення про аварію надійшло до поліції о 15:10. На місце виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Калуського районного відділу поліції.

За попередніми даними правоохоронців, 59-річний місцевий мешканець за кермом Mercedes не був достатньо уважним, не обрав безпечної швидкості руху та збив 58-річну калушанку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

Жінку госпіталізували. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння — він був тверезим.

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.