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02 листопада 2026, 20:45

У Калуші Mercedes збив жінку на пішохідному переході

02 листопада 2026, 20:45
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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У Калуші на Івано-Франківщині 59-річний водій автомобіля Mercedes наїхав на 58-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу доставили до лікарні

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 листопада на вулиці Лесі Українки. Повідомлення про аварію надійшло до поліції о 15:10. На місце виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Калуського районного відділу поліції.

За попередніми даними правоохоронців, 59-річний місцевий мешканець за кермом Mercedes не був достатньо уважним, не обрав безпечної швидкості руху та збив 58-річну калушанку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

Жінку госпіталізували. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння — він був тверезим.

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.

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