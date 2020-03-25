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25 березня 2020, 14:50 2

Кличко хоче ввести карантин за китайським зразком

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25 березня 2020, 14:50 2
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Мер Києва Віталій Кличко вважає, що розповсюдження коронавірусу можна зупинити при дотриманні всіх суворих вимог, як це було в Китаї
Фото: kiev.klichko.org
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що розповсюдження коронавірусу можна зупинити при дотриманні всіх суворих вимог, як це було в Китаї

Про це він повідомив в ході брифінгу 25 березня, передає RegioNews.

"Головне, що може зупинити розповсюдження цієї хвороби, це дотримання суворих обмежень. Коли всі люди залишаються по домівках. Ввівши ці заходи, китайська влада змогла зупинити поширення інфекції", - розповів Кличко.

За його словами, 24 березня українські лікарі провели телеміст із китайськими колегам, в ході якого медики з міста Ухань розповіли про свій досвід боротьби з хворобою.

Китайські лікарі повідомили, що в середньому курс лікування тривав 20 днів після виявлення симптомів, в КНР від початку епідемії також спостерігалася тенденція нехтування рекомендаціями лікарів, що провокувало значну смертність.

За словами Кличка, китайські лікарі надали інструкцію, як не заразитися під час лікування хворих.

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Нагадаємо, станом на 25 березня у Києві за добу виявили ще три випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість киян, хворих інфекцією COVID-19, зросла до 31 особи.


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