Кличко хоче ввести карантин за китайським зразком

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що розповсюдження коронавірусу можна зупинити при дотриманні всіх суворих вимог, як це було в Китаї

Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що розповсюдження коронавірусу можна зупинити при дотриманні всіх суворих вимог, як це було в Китаї

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