13:38  24 березня
МОЗ закликав українців носити медичні маски
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
14:50  24 березня
Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 18:12 2

В Збройних силах не зафіксовано жодного випадку коронавірусу

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 18:12 2
Читайте также на русском языке
Станом на вівторок, 24 березня в Збройних силах України не виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом
Фото: flickr
Станом на вівторок, 24 березня в Збройних силах України не виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом

Про це в ефірі АрміяInform повідомив заступник командувача Медичних сил Андрій Галушка, передає RegioNews.

"Нині на самоізоляції вдома знаходяться 130 військовослужбовців. Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію", - розповів він.

Він також повідомив, що ЗСУ отримали експрес-тести, захисні маски та спеціальні захисні костюми.

"Медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів, які будуть розподілені по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС", - повідомив Андрій Галушка.

Він додав, що регіональні ВМКЦ отримали 20 тисяч захисних масок, а медичні установи забезпечені дезінфікуючими засобами.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


коронавірус армія Збройні сили України
В Одесі залишать 10 маршрутів та введуть спецперепустки на проїзд
24 березня 2020, 18:00
Зеленський зустрівся із новим послом Китаю та обговорив коронавірус
24 березня 2020, 17:47
У Тернополі кількість хворих на COVID-19 зросла до 4 осіб
24 березня 2020, 17:39
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »