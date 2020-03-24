В Збройних силах не зафіксовано жодного випадку коронавірусу

Станом на вівторок, 24 березня в Збройних силах України не виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом

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Станом на вівторок, 24 березня в Збройних силах України не виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом

Про це в ефірі АрміяInform повідомив заступник командувача Медичних сил Андрій Галушка, передає RegioNews.

"Нині на самоізоляції вдома знаходяться 130 військовослужбовців. Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію", - розповів він.

Він також повідомив, що ЗСУ отримали експрес-тести, захисні маски та спеціальні захисні костюми.

"Медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів, які будуть розподілені по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС", - повідомив Андрій Галушка.

Він додав, що регіональні ВМКЦ отримали 20 тисяч захисних масок, а медичні установи забезпечені дезінфікуючими засобами.

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Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.