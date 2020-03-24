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24 березня 2020, 12:58 7

Стали відомі результати тесту на коронавірус топ-чиновника "Нафтогазу"

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24 березня 2020, 12:58 7
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Результати тесту на коронавірус директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес "НАК Нафтогаз України"Андрія Фаворова, який раніше перебував на самоізоляції, виявився негативним
Фото: facebook/АндрійФаворов
Результати тесту на коронавірус директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес "НАК Нафтогаз України"Андрія Фаворова, який раніше перебував на самоізоляції, виявився негативним

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу компанії.

"У директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрій Фаворов і у його дружини результат тесту на коронавірус – негативний, коронавірусу немає. І Андрій, і його дружина почуваються добре, але на даний момент продовжують дотримуватися карантинних заходів і залишаються на самоізоляції до 27 березня", - йдеться у повідомленні.

При цьому у компанії заявили, що 90% співробітників центрофісу перейшли на віддалену роботу.

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Нагадаємо, 23 березня Андрій Фаворов самоізолювався через захворювання коронавірусом.

Станом на 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.


коронавірус Нафтогаз чиновники тест
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