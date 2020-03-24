Стали відомі результати тесту на коронавірус топ-чиновника "Нафтогазу"
Результати тесту на коронавірус директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес "НАК Нафтогаз України"Андрія Фаворова, який раніше перебував на самоізоляції, виявився негативним
Результати тесту на коронавірус директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес "НАК Нафтогаз України"Андрія Фаворова, який раніше перебував на самоізоляції, виявився негативним
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу компанії.
"У директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрій Фаворов і у його дружини результат тесту на коронавірус – негативний, коронавірусу немає. І Андрій, і його дружина почуваються добре, але на даний момент продовжують дотримуватися карантинних заходів і залишаються на самоізоляції до 27 березня", - йдеться у повідомленні.
При цьому у компанії заявили, що 90% співробітників центрофісу перейшли на віддалену роботу.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 23 березня Андрій Фаворов самоізолювався через захворювання коронавірусом.
Станом на 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
- 13:29 24 березня У Польщі засуджено трьох радикалів за підпал угорського культурного центру в Ужгороді
- 13:27 24 березня Вінницький фейк: СБУ затримала російського найманця, який сіяв паніку
- 13:26 24 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 13:24 24 березня Буковина отримала допомогу для боротьби з СOVID-19
- 13:20 24 березня Кличко допустив посилення карантину у Києві
- 13:18 24 березня З України до Ізраїлю намагалися вивезти медичних масок на мільйон гривень
- 12:19 24 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації