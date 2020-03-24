В Житомире обнаружили еще один случай заражения COVID-19

В Житомире установили еще один случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19

Фото: flickr

В Житомире установили еще один случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19

Об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает RegioNews.

"Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире", - сообщил он.

По словам мэра города, пациентку госпитализировали в инфекционное отделение больницы №1, ожидают результаты лабораторного анализа.

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Напомним, 23 марта Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.

Минздрав обсудил с онлайн-ритейлером Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения.