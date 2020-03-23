Усі працюючі заклади повинні встановити позначки соціальної дистанції, - Шмигаль
Усі заклади та установи, які продовжують діяльність у період обмежувальних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, мають встановити позначки соціальної дистанції
Усі заклади та установи, які продовжують діяльність у період обмежувальних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, мають встановити позначки соціальної дистанції
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.
Таке рішення ухвалив Уряд на позачерговому засіданні.
Власникам та керівництву закладів та установ разом із Нацполіцією слід забезпечити дотримання відвідувачами дистанції в 1,5 м.
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Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.
Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати.
Також розглядають питання про збыльшення субсидій на час карантину.
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