Все работающие заведения должны установить отметки социальной дистанции, - Шмыгаль
Об этом сообщил в своем телеграмм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.
Такое решение принял Правительство на внеочередном заседании.
Владельцам и руководству учреждений вместе с Нацполицией следует обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м.
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Напомним, ранее Зеленский заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты.
Также рассаматривают вопрос увеличения субсидий на время карантина.
Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.
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