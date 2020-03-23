Все работающие заведения должны установить отметки социальной дистанции, - Шмыгаль

Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции

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Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

Такое решение принял Правительство на внеочередном заседании.

Владельцам и руководству учреждений вместе с Нацполицией следует обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м.

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Напомним, ранее Зеленский заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.

Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты.

Также рассаматривают вопрос увеличения субсидий на время карантина.

Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.