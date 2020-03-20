Коронавірус в Україні: за добу 56 підозр

Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19

Фото: galychyna.if.ua

Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство озорони здоров'я України.

Як зазначається, всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома, самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.