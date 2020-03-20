У Києві можуть подовжити карантин після 3 квітня - КМДА
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає RegioNews.
За його словами, це залежить від того, наскільки свідомо кияни будуть ставитися до обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.
"Якщо сьогодні дотримуватися встановлених правил - сидіти вдома, виходити тільки за продуктами і при цьому тримати дистанцію від людей - тоді це буде один сценарій. Тоді це може завершитися на початку квітня", - сказав Поворозник.
Він зазначив, що якщо люди будуть безвідповідально ставитися, наприклад, відпускати дітей у комп'ютерний клуб - то ситуація буде зовсім інша.
"І в такому випадку прогнозувати, коли закінчаться обмежувальні заходи, складно", - повідомив чиновник.
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Нагадаємо, 18 березня через ризик поширення коронавірусної інфекції у Київській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.
20 березня у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.
Кабмін очікує на рішення міської влади Києва про введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
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