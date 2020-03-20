Українці навмисно збивають температуру, що перетнути кордон, - нардеп Палиця

Народний депутат України Ігор Палиця розповів, що українці навмисно збивають температуру, щоб перетнути кордон

Народний депутат України Ігор Палиця розповів, що українці навмисно збивають температуру, щоб перетнути кордон

Про це він розповів в ефірі телеканалу Аверс, пише RegioNews.

"Ми спілкувалися з прикордонниками. Прикордонники кажуть, що люди свідомо, заїжджаючи з температурою, приймають ліки для того, щоб при перетині кордону опустити температуру і проїжджають кордон. Самосвідомість сьогодні людей на найнижчому рівні. Ми тільки самі можемо собі допомогти", - обурився нардеп.

Так, нардеп зазначив, що Україна не готова до боротьби з коронавірусом і не приймає необхідних для цього рішень. Зокрема, не проводиться відповідна інформаційна політика серед українців щодо небезпечної хвороби. Немає й відповідної соціальної реклами, а все це продовжує сприйматися на жартівливому рівні, незважаючи на важкий досвід країн Європи.

Ігор Палиця також дав поради щодо того, як варто поводити себе під час карантину. Так він зазначив, що варто не тиснути руки, не зустрічатися у великих компаніях, не обніматися. не сидіти один біля одного ближче ніж на один метр. Якщо хтось має кашель або нежить, або бачить, що піднімається температура, потрібно самоізолюватися.

"Не звертайтеся до лікарень одразу, тому що лікарні не зможуть це опрацювати. Лікарні у стадії підготовки, щоб приймати велику кількість хворих. Тому максимально контролюйте своє здоров’я і слідкуйте за собою самі", - додав Ігор Палиця.

Також він підкреслив, що варто максимально обмежити спілкування мінімум на два тижні із родичами чи знайомими, які повернулися з-за кордону.

Нагадаємо, вчора п’ятеро чоловіків з підозрою на коронавірус намагалися втекти з любешівської лікарні, куди їх госпіталізували. Сьогодні їх виписали з інфекційного відділення Любешівської ЦРЛ, не дочекавшись тесту на коронавірус.

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Нагадаємо, раніше у Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція.

У чорногорському місті Будва поліція затримала громадянку України через порушення режиму самоізоляції.