Украинцы намеренно сбивают температуру, что пересечь границу, - нардеп Палица
Об этом он рассказал в эфире телеканала Аверс, пишет RegioNews.
"Мы общались с пограничниками. Пограничники говорят, что люди сознательно, заезжая с температурой, принимают лекарства для того, чтобы при пересечении границы опустить температуру и проезжают границу. Самосознание сегодня людей на низком уровне. Мы только сами можем себе помочь", - возмутился нардеп.
Так, нардеп отметил, что Украина не готова к борьбе с коронавирусом и не принимает необходимых для этого решений. В частности, не проводится соответствующая информационная политика среди украницев об опасной болезни.
Нет и соответствующей социальной рекламы, а все это продолжает восприниматься на шутливом уровне, несмотря на тяжелый опыт стран Европы.
Актуальне інтерв'ю. Ігор Палиця. Чи готова Україна до коронавірусу?
Актуальне інтерв'ю. Ігор Палиця. Чи готова Україна до коронавірусу?Опубліковано Телекомпанія "Аверс"/ Avers television company Середа, 18 березня 2020 р.
Игорь Палица также дал советы, как следует вести себя во время карантина. Так он отметил, что следует не давить руки, не встречаться в больших компаниях, а не обниматься. не сидеть друг к другу ближе чем на один метр. Если кто-то кашель или насморк, или видит, что поднимается температура, нужно самоизолироваться.
"Не обращайтесь в больницы сразу, потому что больницы не смогут это обработать. Больницы в стадии подготовки, чтобы принимать большое количество больных. Поэтому максимально контролируйте свое здоровье и следите за собой сами", - добавил Игорь Палица.
Также он подчеркнул, что следует максимально ограничить общение минимум на две недели с родственниками или знакомыми, которые вернулись из-за границы.
Напомним, вчера пятеро мужчин с подозрением на коронавирус пытались бежать из Любешовской больницы, куда были госпитализированы. Сегодня их выписали, не дождавшись результатов теста на коронавирус.
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Напомним, ранее в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция.
В черногорском городе Будва полиция задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции.
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