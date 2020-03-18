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18 березня 2020, 11:59 6

Наші не пропадуть: в Італії оштрафували українку, яка нелегально торгувала масками

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18 березня 2020, 11:59 6
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У Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція
Фото: milanotoday.it
У Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція

Про це пише Regionews з посиланням на італійське видання MilanoToday.

До правоохоронців звернувся місцевий житель, який повідомив, що українка вже не перший день поспіль продавала хірургічні маски біля супермаркету.

Після того як поліцейські помітили жінку, та намагалася втекти, сховавши маски під жилетом. Коли її зловили, вона відразу ж зізналася, що намагалася продати маски.

Тепер українка повинна виплатити штраф за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях і за порушення декрету виданого урядом Італії, що приписує мешканцям півночі країни залишатися вдома, щоб спробувати стримати поширення коронавірусу.

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Нагадаємо, 16 березня у сімох українців, які перебувають за кордоном, виявили Covid-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.


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