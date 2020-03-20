П’ятьох закарпатців, які вчора хотіли втекти з лікарні, виписали

П’ятьох осіб із Закарпаття, яких зупинили в пункті пропуску "Дольськ", виписали з інфекційного відділення Любешівської ЦРЛ, не дочекавшись тесту на коронавірус

П’ятьох осіб із Закарпаття, яких зупинили в пункті пропуску "Дольськ", виписали з інфекційного відділення Любешівської ЦРЛ, не дочекавшись тесту на коронавірус

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