П’ятьох закарпатців, які вчора хотіли втекти з лікарні, виписали
Про це повідомив директор КНП "Любешівська ЦРЛ" Богдан Іванів, - йдеться на сайті Любешівської громади, пише RegioNews.
Враховуючи лікарське спостереження, а також задовільний стан чоловіків та відсутність підвищеної температури тіла, лікарі закладувирішили їх виписати.
Окрім того, з жителями Закарпаття провели роз'яснювальну роботу щодо епідеміологічного плану.
У чоловіків взяли згоду про дотримання протиепідеміологічних заходів та режиму самоізоляції впродовж руху до місця призначення.
Вони мають невідкладно звернутися до лікувального закладу за місцем проживання.
Супровід чоловіків забезпечила поліція.
Нагадаємо, вчора п’ятеро чоловіків з підозрою на коронавірус намагалися втекти з любешівської лікарні, куди їх госпіталізували.
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Нагадаємо, раніше у Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція.
У чорногорському місті Будва поліція затримала громадянку України через порушення режиму самоізоляції.
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