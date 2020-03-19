Чоловіки з підозрою на коронавірус намагаються втекти з волинської лікарні

П’ятеро чоловіків з підозрою на коронавірус намагаються втекти з любешівської лікарні, куди їх госпіталізували. Під дверима палати чергує поліція

Фото: 12 канал

П’ятеро чоловіків з підозрою на коронавірус намагаються втекти з любешівської лікарні, куди їх госпіталізували. Під дверима палати чергує поліція

Про це пише RegioNews з посиланням на 12 канал. Як розповів голова Любешівської РДА Сергій Фесик, заробітчани поверталися додому з Росії. "Усі вони – жителі Закарпатської області, поверталися із заробітків в Росії. В одного з них була температура близько 38 градусів. Прикордонники викликали екстрену службу, ті приїхали і забрали чоловіків в лікарню”, – розповів Сергій Фесик. За його словами, чоловіки категорично відмовлялися від госпіталізації, писали відмови. Переконати їх вдалося працівникам поліції – вони пояснили наслідки і відповідальність, яку тягне за собою відмова від госпіталізації в такому разі. "Стан здоров’я їх задовільний, температури у жодного з них немає. Аналізи перевіряють. Поліція забезпечує цілодобову охорону, щоб госпіталізовані не втекли, бо дуже рвуться це зробити. Заблокована їхня машина. І на всяк випадок – поліцейські сидять біля інфекційного відділення. Чекаємо результатів”, – зазначив голова РДА.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, раніше у Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція. У чорногорському місті Будва поліція затримала громадянку України через порушення режиму самоізоляції.

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