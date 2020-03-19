Чоловіки з підозрою на коронавірус намагаються втекти з волинської лікарні
Про це пише RegioNews з посиланням на 12 канал.
Як розповів голова Любешівської РДА Сергій Фесик, заробітчани поверталися додому з Росії.
"Усі вони – жителі Закарпатської області, поверталися із заробітків в Росії. В одного з них була температура близько 38 градусів. Прикордонники викликали екстрену службу, ті приїхали і забрали чоловіків в лікарню”, – розповів Сергій Фесик.
За його словами, чоловіки категорично відмовлялися від госпіталізації, писали відмови. Переконати їх вдалося працівникам поліції – вони пояснили наслідки і відповідальність, яку тягне за собою відмова від госпіталізації в такому разі.
"Стан здоров’я їх задовільний, температури у жодного з них немає. Аналізи перевіряють. Поліція забезпечує цілодобову охорону, щоб госпіталізовані не втекли, бо дуже рвуться це зробити. Заблокована їхня машина. І на всяк випадок – поліцейські сидять біля інфекційного відділення. Чекаємо результатів”, – зазначив голова РДА.
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