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19 березня 2020, 14:48 16

Чоловіки з підозрою на коронавірус намагаються втекти з волинської лікарні

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19 березня 2020, 14:48 16
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П’ятеро чоловіків з підозрою на коронавірус намагаються втекти з любешівської лікарні, куди їх госпіталізували. Під дверима палати чергує поліція
Фото: 12 канал
П’ятеро чоловіків з підозрою на коронавірус намагаються втекти з любешівської лікарні, куди їх госпіталізували. Під дверима палати чергує поліція

Про це пише RegioNews з посиланням на 12 канал.

Як розповів голова Любешівської РДА Сергій Фесик, заробітчани поверталися додому з Росії.

"Усі вони – жителі Закарпатської області, поверталися із заробітків в Росії. В одного з них була температура близько 38 градусів. Прикордонники викликали екстрену службу, ті приїхали і забрали чоловіків в лікарню”, – розповів Сергій Фесик.

За його словами, чоловіки категорично відмовлялися від госпіталізації, писали відмови. Переконати їх вдалося працівникам поліції – вони пояснили наслідки і відповідальність, яку тягне за собою відмова від госпіталізації в такому разі.

"Стан здоров’я їх задовільний, температури у жодного з них немає. Аналізи перевіряють. Поліція забезпечує цілодобову охорону, щоб госпіталізовані не втекли, бо дуже рвуться це зробити. Заблокована їхня машина. І на всяк випадок – поліцейські сидять біля інфекційного відділення. Чекаємо результатів”, – зазначив голова РДА.

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Нагадаємо, раніше у Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція.

У чорногорському місті Будва поліція затримала громадянку України через порушення режиму самоізоляції.


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