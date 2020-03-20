Порушення карантину: поліцейські розпочали 6 кримінальних проваджень
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
"Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки. У результаті поліцейські склали 405 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині - 75 адмінпротоколів.
Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по 6 фактам за ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Зокрема у Харківській (3 факти), по 1 – у Волинській, Сумській та Дніпропетровській областях.
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Нагадаємо , 19 березня поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил щодо карантину людей.
18 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
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З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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