Порушення карантину: поліцейські розпочали 6 кримінальних проваджень

Сьогодні до несення служби залучено понад 14 тисяч поліцейських та 2100 військовослужбовців Національної гвардії України

Фото: МВС України

Сьогодні до несення служби залучено понад 14 тисяч поліцейських та 2100 військовослужбовців Національної гвардії України

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

"Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки. У результаті поліцейські склали 405 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині - 75 адмінпротоколів.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по 6 фактам за ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Зокрема у Харківській (3 факти), по 1 – у Волинській, Сумській та Дніпропетровській областях.

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Нагадаємо , 19 березня поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил щодо карантину людей.

18 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.