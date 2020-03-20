Нарушение карантина: полицейские начали 6 уголовных производств
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Как отмечается, больше всего нарушений выявлено на Днепропетровщине - 75 админпротоколов.
Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). В частности, в Харьковской (3 факта), по 1 – в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях.
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Напомним, 19 марта полицейские составили 32 админпротокола о нарушении правил относительно карантина людей.
18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением коронавірусної болезни COVID-19 в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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