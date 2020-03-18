SkyUp Airlines прекращает выполнение внутренних рейсов
Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Отмена полетов обусловлена решением Кабинета Министров Украины относительно ограничения пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавируса.
Стоимость всех билетов, приобретенных на рейсы с вылетом в этот период, будет возмещена.
"Если вы имеете билет на регулярный рейс SkyUp Airlines с вылетом в период с 20 до 28 марта, обращайтесь за возмещением", - говорится в сообщении.
Для этого необходимо направить запрос на электронную почту letstalk@skyup.aero если билет приобретен на сайте авиакомпании. Или же обратиться по месту бронирования билета, если билет приобретен через агентскую сеть.
SkyUp Airlines припиняє виконання внутрішніх рейсів з 20 до 28 березня 2020 року Чому ми припиняємо внутрішні...Опубліковано SkyUp Airlines Середа, 18 березня 2020 р.
Напомним, с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
"Укрзализныця" прекращает движение экспресса до аэропорта "Борисполь". Из-за отмены авиарейсов спрос на билеты до аэропорта снизился.
В Украине закрывают вокзалы. С 18 марта все железнодорожные вокзалы в стране будут закрыты, кассы для возврата билетов будут работать.
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