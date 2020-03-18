13:18  18 березня
Карантин: в Україні призупинили військовий призов
15:28  18 березня
Прикордонники розказали, де ще можна перетнути кордон на авто
14:41  18 березня
Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом
UA | RU
UA | RU
18 березня 2020, 15:06 13

47 українців повернулися до Львова із Німеччини

Читайте также
на русском языке
18 березня 2020, 15:06 13
Читайте также на русском языке
Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа прилетіли 47 українців
Фото: аеропорт Львів
Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа прилетіли 47 українців

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

Державіаслужба дозволила аеропорту "Львів" приймати регулярні та чартерні рейси, якими повертаються додому українці, а зі Львова вилітають за кордон іноземці.

Наступний рейс авіакомпанії Ryanair з Меммінгена до Львова прибув 18 березня о 14 год. 50 хв.

"Оперативна робота аеропорту "Львів" імені Данила Галицького продовжується. І при потребі ми готові приймати авіарейси", - йдеться в повідомленні.

Працівники операційних служб переведені в мінімізований штатний режим роботи.

Кав’ярні та заклади, де готують їжу, перестали працювати.

Повернулися додому Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа до Львова прилетіли 47 українців Гендиректорка...

Опубліковано Lviv International Airport Середа, 18 березня 2020 р.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

"Укрзалізниця" припиняє рух експресу до аеропорту "Бориспіль". Через відміну авіарейсів попит на квитки до аеропорту знизився.

В Україні закривають вокзали. З 18 березня усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


Коронавирус коронавірус
У Києві буде оголошено режим надзвичайної ситуації
18 березня 2020, 14:29
У депутата Верховної ради виявили коронавірус
18 березня 2020, 13:43
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »