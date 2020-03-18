47 українців повернулися до Львова із Німеччини
Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.
Державіаслужба дозволила аеропорту "Львів" приймати регулярні та чартерні рейси, якими повертаються додому українці, а зі Львова вилітають за кордон іноземці.
Наступний рейс авіакомпанії Ryanair з Меммінгена до Львова прибув 18 березня о 14 год. 50 хв.
"Оперативна робота аеропорту "Львів" імені Данила Галицького продовжується. І при потребі ми готові приймати авіарейси", - йдеться в повідомленні.
Працівники операційних служб переведені в мінімізований штатний режим роботи.
Кав’ярні та заклади, де готують їжу, перестали працювати.
Повернулися додому Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа до Львова прилетіли 47 українців Гендиректорка...Опубліковано Lviv International Airport Середа, 18 березня 2020 р.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
"Укрзалізниця" припиняє рух експресу до аеропорту "Бориспіль". Через відміну авіарейсів попит на квитки до аеропорту знизився.
В Україні закривають вокзали. З 18 березня усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть.
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