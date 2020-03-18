47 українців повернулися до Львова із Німеччини

Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа прилетіли 47 українців

Фото: аеропорт Львів

Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа прилетіли 47 українців

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

Державіаслужба дозволила аеропорту "Львів" приймати регулярні та чартерні рейси, якими повертаються додому українці, а зі Львова вилітають за кордон іноземці.

Наступний рейс авіакомпанії Ryanair з Меммінгена до Львова прибув 18 березня о 14 год. 50 хв.

"Оперативна робота аеропорту "Львів" імені Данила Галицького продовжується. І при потребі ми готові приймати авіарейси", - йдеться в повідомленні.

Працівники операційних служб переведені в мінімізований штатний режим роботи.

Кав’ярні та заклади, де готують їжу, перестали працювати.

Повернулися додому Рейсом авіакомпанії Ryanair з Дюссельдорфа до Львова прилетіли 47 українців Гендиректорка... Опубліковано Lviv International Airport Середа, 18 березня 2020 р.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

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