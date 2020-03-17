У Київській області призупиняють перевезення пасажирів

З 18 березня по 3 квітня у Київській області автоперевізники припиняють пасажирські перевезення

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З 18 березня по 3 квітня у Київській області автоперевізники припиняють пасажирські перевезення

Про це повідомляється у Facebook Асоціації "Автоперевізники Київщини", передає RegioNews.

Зазначається, що таке рішення прийняте на виконання доручення Президента України та рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС Кабінету Міністрів щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

"З 18 березня по 3 квітня автоперевізники Київщини зупиняють регулярні та нерегулярному перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні по всій території Київської області", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.