Студентів зі столичних гуртожитків відправляють по домівках

На час карантину через коронавірусну інфекцію студентів, які проживають у гуртожитках Києва, відправлять додому, а доступ до гуртожитків обмежать

Фото: flickr

На час карантину через коронавірусну інфекцію студентів, які проживають у гуртожитках Києва, відправлять додому, а доступ до гуртожитків обмежать

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