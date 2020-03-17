В Киевской области приостанавливают перевозки пассажиров

С 18 марта по 3 апреля в Киевской области автоперевозчики прекращают пассажирские перевозки

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С 18 марта по 3 апреля в Киевской области автоперевозчики прекращают пассажирские перевозки

Об этом сообщается в Facebook Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины", передает RegioNews.

Отмечается, что такое решение принято во исполнение поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кабинета Министров по ограничению пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"С 18 марта по 3 апреля автоперевозчики Киевщины останавливают регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном сообщении по всей территории Киевской области", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.