Нацбанк не буде вводити валютних обмежень

Національний банк України найближчим часом не планує запроваджувати ніяких валютних обмежень

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Національний банк України найближчим часом не планує запроваджувати ніяких валютних обмежень

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає RegioNews.

Він зазначив, що запровадження будь-яких обмежень може негативно сприйнятись фізичними і юридичними особами.

"НБУ не розглядає можливості введення якихось обмежень. Ми вважаємо, що банківська система ліквідна", - сказав Чурій.

Нагадаємо, у вівторок, 17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемією коронавірусу, гривня різко знецінилась.

Національний банк повідомив про нестачу готівкових доларів та євро в банках.