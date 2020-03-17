Нацбанк не буде вводити валютних обмежень
Національний банк України найближчим часом не планує запроваджувати ніяких валютних обмежень
Національний банк України найближчим часом не планує запроваджувати ніяких валютних обмежень
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає RegioNews.
Він зазначив, що запровадження будь-яких обмежень може негативно сприйнятись фізичними і юридичними особами.
"НБУ не розглядає можливості введення якихось обмежень. Ми вважаємо, що банківська система ліквідна", - сказав Чурій.
Нагадаємо, у вівторок, 17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемією коронавірусу, гривня різко знецінилась.
Національний банк повідомив про нестачу готівкових доларів та євро в банках.
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