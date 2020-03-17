"Укравтодор" працюватиме, незважаючи на карантин

В Україні уповільнення сезону дорожніх робіт наразі не передбачається

Фото: facebook/Ukravtodor.Gov.Ua

В Україні уповільнення сезону дорожніх робіт наразі не передбачається

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу "Укравтодора".

"Укравтодор підтримує державні ініціативи у рамках запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Тому наполегливо радимо всім, хто може працювати віддалено, скористатися такою можливістю", - йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві наголосили, що "усі будівельні та ремонтні роботи тривають у штатному режимі".

"Ми наполягаємо, аби підрядні організації забезпечили необхідні заходи безпеки роботи працівників. А саме: провести інформаційну кампанію з приводу профілактики вірусних захворювань, здійснювати регулярний моніторинг самопочуття працівників на місцях, а також подбати про наявність дезінфікуючих засобів", - додали у пресслужбі.

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