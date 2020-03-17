Украинцев призвали не ходить в Миграционную службу без крайней необходимости

Государственная миграционная служба Украины призывает граждан ограничить посещение подразделений ГМС во время карантина

Фото: facebook/dmsu.gov.ua

Государственная миграционная служба Украины призывает граждан ограничить посещение подразделений ГМС во время карантина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГМС.

"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и согласно утвержденных правительством мероприятий, подразделения ГМС будут переведены на максимальное использование средств дистанционной записи в электронной очереди, посредством предварительной записи на официальном веб-сайте ГМС", – говорится в сообщении.

Также призывают воздержаться от посещения подразделений ГМС без надобности. Особенно, если проблему, с которой вы собираетесь обратиться, возможно решить дистанционно.

Если же причина обращения неотложная и требует обязательного посещения подразделения ГМС необходимо придерживаться рекомендаций Минздрава Украины относительно уменьшения влияния и передачи острых респираторных вирусных инфекций:

- пользоваться защитной маской и дезинфицирующими средствами;

- не создавать скопление людей в подразделении и придерживаться безопасного расстояния между людьми (минимум 1,5 метра);

- избегать контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель.

Также в ГМС подчеркнули: "Если вы имеете симптомы ОРВИ (повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание и тому подобное), недавно контактировали с больными COVID-19 или находились в странах, в которых выявлены случаи заражения населения коронавирусом, просим вас остаться дома".

В случае, если ваш паспортный документ уже готов к выдаче, то обращаться в органы ГМС для его получения во время карантина не обязательно, ведь паспортные документы хранятся в подразделениях в течение одного года.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.