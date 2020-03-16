Столичні ярмарки не працюватимуть через карантин

У Києві в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції скасовується проведення щотижневих сільськогосподарських ярмарків

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У Києві в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції скасовується проведення щотижневих сільськогосподарських ярмарків

Про це в ході брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає RegioNews

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Він уточнив, що ярмарки будуть скасовані з наступного тижня.

"Враховуючи обмежувальні заходи, у Києві з наступного тижня ярмарки проводитися не будуть, враховуючи ще й те, в якому вигляді вони проводилися", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати.

В рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська влада Києва прийняла рішення виділити 10 млн гривень на купівлю медичних масок.

У київському метрополітені запроваджено режим посиленої дезінфекції, всі станції працюють в звичайному режимі.

У зв'язку із обмежувальними заходами столична влада поки не планує закривати місто на в'їзд та виїзд.

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