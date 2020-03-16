Влада покищо не закриватиме в'їзди до Києва
Про це в ході брифінгу заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, передає RegioNews.
Він повідомив, що рішення про закриття Києва комісія КМДА поки не прийняла.
"Комісія про закриття міста на вїзд та виїзд рішення не приймала", - сказав Поворозник.
Мешканцям столиці рекомендують користуватися громадським транспортом лише за найбільшою потребою, а також не виїжджати з міста.
Для поїздки у громадському транспорті рекомендують одягати медичні маски.
"Ми наполегливо рекомендуємо виходити з дому лише на роботу, в магазин, лікарню та аптеку. Максимально обмежити соціальні контакти, зокрема з родичами", — зазначив Поворозник.
Нагадаємо, влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати.
В рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції міська влада Києва прийняла рішення виділити 10 млн гривень на купівлю медичних масок.
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