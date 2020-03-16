"Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через границу

"Укрзализныця" из-за карантина в стране приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, курсирующих через государственную границу

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"Укрзализныця" из-за карантина в стране приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, курсирующих через государственную границу

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе "УЗ".

Как отмечается, это осуществляется в соответствии с постановлением Кабмина с целью предупреждения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19.

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Напомним, "Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.