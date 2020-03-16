Україна на карантині: через коронавірус закрили близько 100 пунктів пропуску

Сьогодні, 16 березня, опівночі в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску

Фото: скрін

Сьогодні, 16 березня, опівночі в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Державної прикордонної служби України, обмеження пропускних операцій на державному кордоні України вводяться згідно з рішеннями РНБО та уряду, прийнятими через пандемію хвороби COVID-19.

Так, із 00.00 16 березня тимчасово закривають близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще у майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припиняється пішохідне сполучення.

Як зазначається, продовжать працювати пункти пропуску, в яких більша пропускна спроможність.

При цьому у ДПСУ нагадали, що рішенням РНБО громадянам України рекомендовано утриматися від виїзду за кордон.

Також від сьогодні тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства.

Винятки стосуються осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів.

В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

"Наголошуємо: громадяни України можуть в будь-який час повернутися в Україну. РНБО рекомендує українцям повернутися з-за кордону до 17 березня, а тим, хто не встигне та не зможе самостійно повернутися – звертатися у посольства та консульства України в країнах перебування за каналами комунікації, вказаними на інтернет-сторінках цих дипустанов. Адже з 00.00 17 березня 2020 року тимчасово припиняються регулярні міжнародні пасажирські перевезення через усі пункти пропуску (контролю) через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі додали, що зазначені обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.

У свою чергу Державна митна служба підготувала інтерактивну карту, на якій відмітила усі пункти пропуску — закриті і відкриті, згідно з розпорядженням уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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