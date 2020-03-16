Новые подозрения на коронавирус: во Львове и на Тернопольщине госпитализировали больных

В Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, а во Львове четверо человек

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В Тернопольской области в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, а во Львове четверо человек

Как передает RegioNews, о ситуации на Тернопольщине сообщил городской председатель Черткова Владимир Шматько на своей странице в Facebook.

"Женщина недавно вернулась из Испании, где она гостила у дочери. Ехала до Залещиков, однако ей стало плохо и она сошла на автостанции в Чорткове. Женщину госпитализировали в местное отделение Чертковской больницы. Эпидемиологи сейчас исследуют ее анализы по коронавирусной инфекции", - сообщил Шматько.

По его словам, женщина находится в полной изоляции, а пациенты будут переведены в другие отделения.

В свою очередь, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько сообщил, что вечером 15 марта во Львове в областную инфекционную больницу были госпитализированы 4 человека с подозрением на коронавирус.

По его словам, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

Как отметил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет.

"Учитывая, что пациенты прибыли из стран, где зафиксирован коронавирус, а также у них имеются признаки острого респираторного заболевания, больные госпитализированы в соответствии с приказом Минздрава, для наблюдения и дообследования. У всех отобраны материалы и направлены в лабораторный центр в Киев для проведения тестирования. Больные получают лечение в инфекционной больнице, они изолированы ", - уточнил он.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.