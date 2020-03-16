Минздрав призывает закрыть ТРЦ и ограничить передвижение по Украине
Как передает RegioNews, к этому призвал министр здравоохранения Илья Емец на странице Минздрава в Facebook.
"Мы не имеем права ожидать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений. Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - говорится в сообщении.
Также он считает, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации.
"Прорабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией", - добавил министр.
По его словам, "сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда", а коронавирус является врагом №1 не только украинского общества, но и всего мира, поэтому каждый час промедления может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней".
Емец заверил, что Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы еще быстрее реагировать на новые вызовы.
"Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция – самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких", - завершил министр.
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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.
12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.
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