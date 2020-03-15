В Украине могут ограничить работу заведений общественного питания, - Емец

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19

Фото: sensum.pro

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

Об этом ограничении Илья Емец заявил при обсуждении законопроекта "О противодействии коронавируса", который разрабатывает Министерство здравоохранения.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно ", - отметил глава Минздрава Илья Емец.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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