В Украине могут ограничить работу заведений общественного питания, - Емец
Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.
Об этом ограничении Илья Емец заявил при обсуждении законопроекта "О противодействии коронавируса", который разрабатывает Министерство здравоохранения.
"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно ", - отметил глава Минздрава Илья Емец.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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