Украинцы, которые отдыхали в Египте, будут отбывать карантин

Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 * и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 * находиться на карантине в Египте

Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 * и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 * находиться на карантине в Египте

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