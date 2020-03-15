Украинцы, которые отдыхали в Египте, будут отбывать карантин
Об этом говорится на Facebook странице Министерства инфраструктуры Украины, пишет Regionews.
Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Их просят находиться на связи со своими туроператорами и представителями МИД.
Напомним, в египетских отелях на днях обнаружили людей с подозрением на коронавирус.
Актуальна інформація про міжнародне сполучення та роботу пунктів пропуску на кордоні: Q & A - Коли Україна закриває...Опубліковано Міністерство інфраструктури України Субота, 14 березня 2020 р.
Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.
Напомним, 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Коронавирус: когда и для кого соседние государства закрывают границы.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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