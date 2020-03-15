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15 марта 2020, 10:55 49

Украинцы, которые отдыхали в Египте, будут отбывать карантин

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15 марта 2020, 10:55 49
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Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 * и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 * находиться на карантине в Египте
Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 * и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 * находиться на карантине в Египте

Об этом говорится на Facebook странице Министерства инфраструктуры Украины, пишет Regionews.

Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Их просят находиться на связи со своими туроператорами и представителями МИД.

Напомним, в египетских отелях на днях обнаружили людей с подозрением на коронавирус.

Актуальна інформація про міжнародне сполучення та роботу пунктів пропуску на кордоні: Q & A - Коли Україна закриває...

Опубліковано Міністерство інфраструктури України Субота, 14 березня 2020 р.

Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.

Напомним, 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Коронавирус: когда и для кого соседние государства закрывают границы.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.


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