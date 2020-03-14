Зеленский: НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене

Тесты на коронавирус. Фото: Центр общественного здоровья

Маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене

В ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления признаков коронавируса, информирует RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Постановлением Кабинета Министров выделено 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет немедленно выделено 500 миллионов на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии.

Безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН ( Национальная академия наук) Украины будет изготовлено 200 тысяч экспресс-тестов.

Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 миллионов масок.

Также для проведения тестирования в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории.

"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать. Это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", - отмечает президент.

Кроме этого, Кабинет Министров запретил экспорт из Украины средств индивидуальной противовирусной защиты. Для приема сложных случаев подготовлены более 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, около двух тысяч врачей-инфекционистов и более пяти тысяч среднего медицинского персонала.

"Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего нужна и информационная гигиена", - заключает Зеленский.

Напомним, Украина закрывает границы для иностранцев. Украинцы имеют три дня для возвращения из-за границы. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, смогут вернуться нерегулярными рейсами.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, а пробное ВНО хотят перенести.

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