У Харківській ОДА спростували інформацію щодо короновірусу у Краснограді
Про це заявила представниця прес-служби обладміністрації, передає RegioNews з посиланням на Харків Times.
"Щодо нібито коронавирусу. За інформацією обласного управління охорони здоров'я, у пацієнта, доставленого з Краснограда, діагностовано грип (провели відповідний тест). Перевіряли його тому, що були симптоми — підвищена температура — і контакт з прибулими з-за кордону. На даний час людей з підозрою на коронавірус в Харківській області немає", — повідомила представниця ОДА.
Нагадаємо, що в соцмережах поширили відео, як в місті Красноград чоловіка забрали лікарі швидкої медичної допомоги через підозру на коронавірус.
Раніше повідомлялося, що в Харкові закрили школи і садочки на карантин
Сьогодні в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. 71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
Через 48 годин Україна закриє кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.
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